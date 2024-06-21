Суаков Иван Даниилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Суаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Даниилов
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 621
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17449/а. СУАКОВЪ, ИВАНЪ ДАНІИЛОВЪ (онъ же Сауковъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Рославльск. у., Епишевск. в., д. Костюшкова, 23 л.; — Кіев. О. С., 134, 135, 149, 152, 1642 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 25148, арест. отд. 3 г. Исп. 17 Нояб. 908, счит. ср. съ 7 Сент. 907. | 905 70394 172 М. | 900 74682 169 М. | 901 91722 1655 У. | 900 13870 169 М.
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