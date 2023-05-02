Катасонов Петр Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Катасонов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4439. КАТАСОНОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 23 л., Бийск. у., с. Фоминского. В. Т. Сибирск. окр. Ст. ст. 88, 176, 219, 223, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 31/ХІІ—24.
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