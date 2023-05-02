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Катасонов Петр Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Катасонов
Имя
Петр
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4439. КАТАСОНОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 23 л., Бийск. у., с. Фоминского. В. Т. Сибирск. окр. Ст. ст. 88, 176, 219, 223, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 31/ХІІ—24. 

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