Тюклеев Виктор Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюклеев Виктор Миронов

Тюклеев Виктор Миронов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тюклеев
Имя
Виктор
Отчество
Миронов
Дата исполнения приговора
09 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
36209. ТЮКЛѢЕВЪ, ВИКТОРЪ МИРОНОВЪ. Мщ. г. Н.-Новгорода, 35 л., рд. въ г. Казани; — Москов. Ст. М. С. Стрѣлецк. уч., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 9 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.