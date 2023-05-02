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Оленин Степан Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Оленин
Имя
Степан
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7184. ОЛЕНИН СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 28 л., б. Екатеринбургск. у., В.-Исетск. в. и з. Бывш. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 180-я, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 29 окт. 923.

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