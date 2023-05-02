Федосеев Артамон Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федосеев
- Имя
- Артамон
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 336
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99506. ФЕДОСѢЕВЪ, АРТАМОНЪ ЕФИмовъ, 39 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Шлока, Рижск. у., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 31 Мая 911, 114, 152¹ и 1642 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 2 м. предв. заключ. Исп. 8 Іюля 911. | 903 44528 2 ч. 1655 У. | 92 104489 170 М. | 900 110867 1655 У. | 92 28677 170¹ М. | 94 110599 1647 У.
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