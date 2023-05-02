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Кравченко Яков Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравченко
Имя
Яков
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6932. КРАВЧЕНКО ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ. 28 л.. Славгородск. у., Черно-Курьинск. в. и с., Н. С. 4 уч. Славгородск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 5 л., Исп. 18 сент. 923.

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