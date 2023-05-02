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Крашенинников Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крашенинников
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
7014. КРАШЕНИННИКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 32 л., Ярославск. г., г. Любима, В. Т. Триб. Московск. окр., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 25 окт. 923.

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