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Осьминкин Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осьминкин
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7313. ОСЬМИНКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, 25 л., Череповецк. у., Воронинск. в., с. Озера. Череповецк. Губсуд. Ст. 184 ч. 2 лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 сент. 923.

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