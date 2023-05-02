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Лукьянчик Михаил Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукьянчик
Имя
Михаил
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
17 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
42565. ЛУКЬЯНЧИКЪ, МИХАИЛЪ АНДреевъ. К. Слуцк. у., Поцейковск. в., д. Парудцевъ, 24 л.; — Минск. О. С. 114, 134, 135, 152, 1 ч. 1647, 9 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. Г. С. г. Борисова отъ 10 Окт. 906 г., арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Марта 907. | 905 5122 169 М.

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