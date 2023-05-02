Форма Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Форма
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7745. ФОРМА, ИВАН ИВАНОВИЧ, 28 л., Гр. Опатовск. у., д. Цижовой,; Н. С. г. Сычевки. Вымогательство и дискредитиров. Сов. вл., лиш. св. 1 г. с зач. пр. з. с 16 июля 918 г., по амнист. освоб. 27 мая 919.
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