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Степанов Николай Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанов
Имя
Николай
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
07 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
29194. СТЕПАНОВ, НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 25 л. Гр. Новгородск. у., Самокражск. в., ст. Гусини; — Н. С. 1 р. 2 отд. г. Петрограда. Превышен, власти, лиш. св. 3 г. Исп. 7 июля 920.

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