Шайнов Алексей Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шайнов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 03 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141398. ШАЙНОВЪ, АЛЕКСѢЙ ЕГОРОВЪ. К. Камышлов. у., Скатинск. в., с. Ожгинскаго, 22 л.; — У. Чл. О. С. по Камышлов. у. 22 Авг. 909, 12, 4, 5 и 6 п. 13, 1 п. 14¹, 170¹ и 1 п. 171 М., тюр. 5 м. Исп. 3 Сент. 909. | 906 15687 1649 У.
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