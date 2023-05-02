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Шайнов Алексей Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шайнов
Имя
Алексей
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
Источник
Скан
Оригинальная запись
141398. ШАЙНОВЪ, АЛЕКСѢЙ ЕГОРОВЪ. К. Камышлов. у., Скатинск. в., с. Ожгинскаго, 22 л.; — У. Чл. О. С. по Камышлов. у. 22 Авг. 909, 12, 4, 5 и 6 п. 13, 1 п. 14¹, 170¹ и 1 п. 171 М., тюр. 5 м. Исп. 3 Сент. 909. | 906 15687 1649 У.

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