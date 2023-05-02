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Назаров Иван Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назаров
Имя
Иван
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
17 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
27067. НАЗАРОВ, ИВАН ТРОФИМОВИЧ, 30 л. Гр. Пронск. у., Абакумовск. в., д. Николаевки; — Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Покупка крад., лиш. св. 3 г. Исп. 17 июля 920. | 919 4962 Кража. | 911 8258 172 М. | 911 113508 169 М. | 910 124452 169 М.

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