Назаров Иван Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назаров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27067. НАЗАРОВ, ИВАН ТРОФИМОВИЧ, 30 л. Гр. Пронск. у., Абакумовск. в., д. Николаевки; — Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Покупка крад., лиш. св. 3 г. Исп. 17 июля 920. | 919 4962 Кража. | 911 8258 172 М. | 911 113508 169 М. | 910 124452 169 М.
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