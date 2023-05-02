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Зайцев Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
29 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4785. ЗАЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 29 л., б. Петроградск. у., Куйвозовск. в., д. Маркелова. б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106 ч. 1, 109, 112 ч. 1, 113 ч. 1, 114 ч. 2, 116, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 29 июня 923.

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