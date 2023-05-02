Зайцев Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 29 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4785. ЗАЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 29 л., б. Петроградск. у., Куйвозовск. в., д. Маркелова. б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106 ч. 1, 109, 112 ч. 1, 113 ч. 1, 114 ч. 2, 116, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 29 июня 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.