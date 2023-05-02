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Афонина Мария Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афонина
Имя
Мария
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
260. Афонина Мария Ивановна, 22 л., Донск. обл., станицы Каменской. Н. С. Деж. кам. г. Брянска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 6м. П. в. з. с. 1/ХІІ—26.

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