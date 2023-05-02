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Бивейнис Анна Мартынова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бивейнис
Имя
Анна
Отчество
Мартынова
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
45224. БИВЕЙНИСЪ, АННА МАРТЫНОВА. К. Ново-Александров. у., Солокск. в., 40 л., рд. Рижск. у., въ Эндельсокск. в.; — Рижск. О. С., 169 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 4 Іюня 905.

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