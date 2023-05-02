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Сорокин Петр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сорокин
Имя
Петр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
27 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 330
Источник
Скан
Оригинальная запись
12196. Сорокин Петр Григорьевич, 20 л., Ленинградск. у., Вязинск. в., д. Березовки. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 27 янв. 926.

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