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Тимошенко Иустин Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимошенко
Имя
Иустин
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 342
Источник
Скан
Оригинальная запись
12642. Тимошенко Иустин Кондратьевич, 28 л., Руб цовск. окр., Курьинск. р., с. Акимовки. Н. С. 5 уч. Рубцовск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 6 окт. 926.

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