Ессе Густав Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ессе
- Имя
- Густав
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46724. ЕССЕ, ГУСТАВЪ МАРТЫНОВЪ. К. Житомір. у., Чудновск. в., колон. Станиславовки, 37 л., рд. Сѣдлецк. г., въ пос. Сиракомлѣ; — М. С. 6 уч. Житомірск. окр., 169 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 14 Іюня 905.
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