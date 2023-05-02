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Хворенков Михаил Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хворенков
Имя
Михаил
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
10 май 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 573
Источник
Скан
Оригинальная запись
96501. ХВОРЕНКОВЪ, МИХАИЛЪ АЛЕксѣевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Сарапульск. у., Перевозинск. в., д. Кварсинской-Гари, Во л.; — У. Чл. О. С., по Сарапульск. у., 16 и 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м., по настоящій приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 96500. Исп. 10 Мая 908. | 904 103069 1643 У.

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