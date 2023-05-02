Зюзин Григорий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зюзин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46949. ЗЮЗИНЪ, ГРИГОРІЙ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Бронницк. у., Рождественск. в., д. Шуваловой, 35 л.; — Москов. Ст. М. С. Яузск. уч. (во 2 р.), 169 М., тюр. 3½ м. Исп. 21 Мая 905. | 903 3053 169 М.
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