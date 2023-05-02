Демченко Трофим Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демченко
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46437. ДЕМЧЕНКО, ТРОФИМЪ ГРИГОРЬевъ. К. Таганрог. окр., в. и с. Николаевки, 32 л.; — У. Чл. О. С., по Прасковейск. у., 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 5 Апр. 905.
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