Курепин Илья Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурепин Илья Демьянович

Курепин Илья Демьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курепин
Имя
Илья
Отчество
Демьянович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7655. КУРЕПИН ИЛЬЯ ДЕМЬЯНОВИЧ, 23 л., Мелекесск. у., Старо-Майнск. в. и с. Н. С. 6 уч. Мелекесск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Осужденный скрылся. Осужд. 15 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.