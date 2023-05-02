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Коробков Дмитрий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коробков
Имя
Дмитрий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
06 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6568. КОРОБКОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, 23 л., Саранск. у., Чуфаровск. в., Забайкальск. Губсуд, Ст. 184, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 6 июня 923.

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