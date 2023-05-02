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Андрущенко Илья Сильвестров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андрущенко
Имя
Илья
Отчество
Сильвестров
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
129521. АНДРУЩЕНКО, ИЛЬЯ СИЛЬВЕстровъ. Мщ. г. Тирасполя, 30 л.; — Одесск. О. С. 7 Сент. 909, 12, 13, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 23 Окт. 909. | 97 33809 172 М.

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