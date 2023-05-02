Андрущенко Илья Сильвестров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрущенко
- Имя
- Илья
- Отчество
- Сильвестров
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129521. АНДРУЩЕНКО, ИЛЬЯ СИЛЬВЕстровъ. Мщ. г. Тирасполя, 30 л.; — Одесск. О. С. 7 Сент. 909, 12, 13, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 23 Окт. 909. | 97 33809 172 М.
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