Гайнуллин Асера Садыкович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гайнуллин
- Имя
- Асера
- Отчество
- Садыкович
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1280. Гайнуллин Асера Садыкович, 32 л., Башкирск. АССР., Уфимск. к., Кармаскалинск. в., д. Ново-Кишки. Н. С. 9 уч. Уфимск. к. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 12/ѴІІІ—26.
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