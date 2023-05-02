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Корноваров Федор Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корноваров
Имя
Федор
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
5238. КОРНОВАРОВ ФЕДОР ИЛЬИЧ, 36 л., Пугачевск. у., Липовск. в., с. Толстовки. Самарск. Губсуд. Ст. 1 ч. 114, лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 15/ХІІ—23. 

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