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Кузлеенко Петр Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузлеенко
Имя
Петр
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7280. КУЗЛЕЕНКО ПЕТР ДАНИЛОВИЧ, 50 л., Черниговск. у., Антоновск. в. Н. С. 2 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 187, лиш. св. 1 г. Исп. 24 ноября 923.

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