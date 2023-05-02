Сидоров Семен Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоров
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28726. СИДОРОВ, СЕМЕН ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Козловск. у., Ярославск. в.; — Р. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Дача взятки, лиш. св. 3 г. Исп. 14 дек. 920.
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