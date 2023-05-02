Гаркунов Александр Терентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаркунов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Терентьев
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101643. ГАРКУНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Терентьевъ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Вѣрнаго; — Ново-Маргелан. О. С., 8 Іюля 910, 133 и 3 ч. 309 У., по слож. съ наказ. по приг. Врем. воен. С. въ г. Кокандѣ отъ 25 Авг. 909 г. (1630 и 1632 У., каторж. раб. 6 л.), каторж. раб. 8 л. Исп. 13 Іюня 911.
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