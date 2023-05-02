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Гаркунов Александр Терентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаркунов
Имя
Александр
Отчество
Терентьев
Дата исполнения приговора
13 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
101643. ГАРКУНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Терентьевъ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Вѣрнаго; — Ново-Маргелан. О. С., 8 Іюля 910, 133 и 3 ч. 309 У., по слож. съ наказ. по приг. Врем. воен. С. въ г. Кокандѣ отъ 25 Авг. 909 г. (1630 и 1632 У., каторж. раб. 6 л.), каторж. раб. 8 л. Исп. 13 Іюня 911.

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