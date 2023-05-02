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Федоров Никифор Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Никифор
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
03 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
29830. ФЕДОРОВ, НИКИФОР ФЕДОРОВИЧ, 46 л. Гр. Тихвинск. у., Борисовщинск. в., д. Устаронье; — Р. Т. г. Череповца. Агитация, лиш. св. 3 г. Исп. 3 мая 920.

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