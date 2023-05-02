Архипов Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142719. АРХИПОВЪ, ИВАНЪ АНДРЕевъ. Мщ. г. Козлова, 24 л., рд. въ сл. Донской, Изосимовск. в., Козлов. у., — Тамбовск. О. С. 17 Окт. 909, 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 13 Нояб. 909. | 904 20829 1655 У. | 901 52725 169 М. | 903 19508 169 М. | 901 16004 169 М. | 902 103966 169 М. | 99 39256 169 М.
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