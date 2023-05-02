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Зорин Сидор

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зорин
Имя
Сидор
Дата исполнения приговора
26 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
15290. ЗОРИН, СИДОР, 35 л. Гр. Малмыжск. у., Вавожск. в.; — Н. С. 7 уч. Малмыжск. у. Пьянство, пр. р. 1½ г. Исп. 26 мая 920.

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