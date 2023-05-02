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Коричкина Татьяна Егоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коричкина
Имя
Татьяна
Отчество
Егоровна
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6524. КОРИЧКИНА ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА, 25 л., Тверск. у., Белекушальск. в., д. Тованово, Н. С. 6 уч. г. Твери, Ст. 140, лиш. св. 1 г. 2 м., Исп. 16 ноября 923.

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