Шикунов Родион Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шикунов
- Имя
- Родион
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 675
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18900. Шикуновъ, Родіонъ Михайловъ (онъ же Шелкуновъ), Мщ. изъ сс.-посел. г. Ишима, 51 г., рд. въ г. Николаевѣ, Херсон. г.; — М. С. 1 уч. Ишимск. у., 169 и 2 п. 170 м., тюр. 3 м. Исп. 11 Нояб. 908. 905 58876 177 М. | 87 48185 169 М. 90 75509 1655 У. | 86 90891 172 М.
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