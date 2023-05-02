Рожкальп Яков Фрицев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рожкальп
- Имя
- Яков
- Отчество
- Фрицев
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 284
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98126. РОЖКАЛЬПЪ, ЯКОВЪ ФРИЦЕВЪ, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Вольмар. у., Мецкюльск. в.; — Рижск. О. С., 3 Февр. 911, 152, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 137147 и сего С. отъ 13 Іюля 910 г. (9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 4 г. Исп. 8 Іюля 911. | 909 58858 1 ч. 1655 У. | 905 7495 169 М. | 5 Дек. 906 г. С. М. С. Рижско-Вольмар. окр., 170 М., тюр. 1 г.
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