Князев Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Петр Михайлович

Князев Петр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Князев
Имя
Петр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6058. КНЯЗЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 18 л., Тульск. у., Севрюковск. в., с. Ревякино, Тульск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 12 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.