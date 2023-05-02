Цемжинская Екатерина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦемжинская Екатерина Михайлова

Цемжинская Екатерина Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цемжинская
Имя
Екатерина
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
Источник
Скан
Оригинальная запись
140964. ЦЕМЖИНСКАЯ, ЕКАТЕРИНА Михайлова. К. Бендинск. у., гм. Козегловы, д. Бендусь, 24 л., рд. т. же у., въ гм. и д. Пинчице; — М. С. 2 уч. г. Ченстохова 20 Авг. 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close