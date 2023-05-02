Зембинский Александр Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зембинский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33770. ЗЕМБИНСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ Александровъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 64 л.; — Варшав. С. П., 114, 134, 135, 152, 9, 1654 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 5 Нояб. 907. | 903 39954 1655 У. | 99 94156 1655 У. | 97 86515 1655 У. | 92 110434 1655 У. | 88 93183 169 М. | 80 50041 1643 У.
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