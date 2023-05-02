Булыгина Агафья Антонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булыгина
- Имя
- Агафья
- Отчество
- Антонова
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130413. БУЛЫГИНА, АГАФЬЯ АНТОнова. К. Козлов. у., Тютчевск. в., с. Большой Знаменки, 27 л.; — Г. С. 2 уч. г. Козлова 16 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Окт. 909.
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