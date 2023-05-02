Горб Евдокия Константинова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горб
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Константинова
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46194. ГОРБЪ, ЕВДОКІЯ КОНСТАНТИнова. Каз. ст. Старолеушковской, Ейск. отд., 31 г.; — М. С. 6 уч. Армавир. окр., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 12 Іюня 905.
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