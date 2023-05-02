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Грязнов Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грязнов
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3515. ГРЯЗНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 26 л., Сергачск. у., Б.-Андоговск. в., с. Столбищ. Н. С. 2 уч. Сергачевск. у. Ст. ст. 105 и 108, пор. пр. 5 л. Исп. 28 июля 923.

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