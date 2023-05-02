Грязнов Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грязнов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3515. ГРЯЗНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 26 л., Сергачск. у., Б.-Андоговск. в., с. Столбищ. Н. С. 2 уч. Сергачевск. у. Ст. ст. 105 и 108, пор. пр. 5 л. Исп. 28 июля 923.
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