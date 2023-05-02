Май Бронислава Иосифова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Май
- Имя
- Бронислава
- Отчество
- Иосифова
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96175. МАЙ, БРОНИСЛАВА ІОСИФОВА, 21 г. К. Лодзин. у., гм. Хойны; — Петроков. О. С., 2 Мая 911, 16 и 172 М. (укрыв.), по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 104421 и сего С. отъ 18 Апр. 911 г. (172 М. (укрыв.), тюр. 3 м.), тюр. 3½ м. Исп. 3 Мая 911. | 900 12557 169 М.
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