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Самодуров Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самодуров
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8721. САМОДУРОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 44 л., Кирсановск. у., Пригород-Слободск. в., слоб. Моршанской. Тамбовск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 17 окт. 923.

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