Белоногова Евдокия Александровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белоногова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Александровна
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13217. БЕЛОНОГОВА, ЕВДОКИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 20 л. Гр. Усольск. у., Пожевск. в., з. Понивы; — Н. С. 6 уч. Усольск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 13 сент. 920.
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