Склянин Алексей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Склянин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9146. СКЛЯНИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 46 л., Балахнинск. у., д. Решетихи. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 110 и 114, лиш. св. 8 л. Исп. 3 июля
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