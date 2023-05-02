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Корнеев Евлампий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнеев
Имя
Евлампий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
15 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6542. КОРНЕЕВ ЕВЛАМПИЙ ФИЛИППОВИЧ, 35 л., Новозыбковск. у., Семеновск. в., с. Карпович, Н. С. 3 уч. Новозыбковск. у., Ст. 140а, лиш. св. 1½ г., Исп. 15 февр. 923.

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