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Коледенков Александр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коледенков
Имя
Александр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
12 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4929. КОЛЕДЕНКОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 24 л., Рязанск. г., б. Пронск. у., Запольск. в., с. Клепток. Н. С. 11 уч. Троцк. у. Ст. 180 п. «д», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 12/ѴІІІ—24. 

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