Хоткевич Василий Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хоткевич
- Имя
- Василий
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140871. ХОТКЕВИЧЪ, ВАСИЛІЙ АНТОНОВЪ. К. Дриссенск. у., Филипповск. в., д. Кодиковъ, 22 л., рд. т. же у., Стрижинск. в., въ д. Семеновѣ; — Витебск. О. С. 25 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1643 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Окт. 909.
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