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Долинин Иннокентий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Долинин
Имя
Иннокентий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
31 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
4020. ДОЛИНИН ИННОКЕНТИЙ ПЕТРОВИЧ, 48 л., г. Томска. Алтайск. Губсуд. Ст. 60, лиш. св. 6 л. и. пор. пр. 5 л. Исп. 31 янв. 923.

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